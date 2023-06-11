На суперфинале Кубка России ожидается более 50 тысяч зрителей

Руководитель службы по мероприятиям и спонсорским активациям РФС Кирилл Терёшин поведал о том, сколько болельщиков ожидается на суперфинале Кубка России.

«Ожидаем на суперфинале Кубка России более 50 тысяч зрителей с учетом разрешенной вместимости. Она составляет 55 000 с учетом скайбоксов и зон гостеприимства», - приводятся слова Терёшина на страницах «Спорт-Экспресса».

Финальный матч Кубка России состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.