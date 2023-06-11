Ловчев считает, что ЦСКА обыграет «Краснодар» в суперфинале Кубка России

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

Эксперт назвал «армейцев» фаворитами предстоящей встречи, так как, по мнению ветерана, у «красно-синих», в отличии от «Краснодара», фактически нет слабых мест. Ловчев отметил, что основной вратарь «быков» Матвей Сафонов в последнее время играет неубедительно, поэтому возможное появление в воротах южан Станислава Агкацева его совсем не удивит.

«Игра в целом будет примерно равной, но предпочтительнее выглядит, безусловно, ЦСКА. Тем более что в последних матчах чемпионата Матвей Сафонов дал повод для некоторых сомнений.

ЦСКА по игре предпочтительнее «Краснодара», а потому поставлю на победу «армейцев» со счётом 2:1», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.