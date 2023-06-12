Кубок России остался в Москве: ЦСКА выиграл заветный трофей спустя 10 лет

В воскресенье завершился российский футбольный сезон. В заключительной игре был разыгран Кубок России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах матча.

Из-за текущей ситуации в мире российский футбол серьёзно изменился, и на примере Кубка России это заметно особенно. Раньше это был второсортный турнир, о котором большие команды задумывались лишь в случае, если доходили до четвертьфинала. На фоне Кубка России второе, а какое-то время и третье место в Премьер-лиге, которое давало право выступить в Лиге чемпионов, были намного более желанной целью. Сейчас же без еврокубков ситуация меняется. Второе, третье или четвёртое место – это лишь строка в «Википедии». Кубок же России стал полноценным трофеем, который важно выиграть.

О Суперфинале Кубка России

Надо похвалить РФС, что решающий матч турнира второй год подряд становится событием. В организации серьёзно подходят ко всем мероприятиям вокруг, и это заметно. Жаль, конечно, что в этот раз «Лужники» не были забиты, как год назад, но всё же зрителей было немало.

Финал Кубка России в некотором роде напоминал решающий матч Лиги чемпионов. С одной стороны, была команда, которая строит большой проект, и надеется наконец-то получить вожделенный трофей. Соперником же был клуб прославленный, но который заждался успеха. Правда, в отличие от стамбульского матча в московском фаворита не было, скорее чуть больше шансов было у ЦСКА.

Игра оправдала это ожидание. «Армейцы» открыли счёт и выглядели лучше, но ошибка в обороне не позволила выиграть уже в основное время. Сейв Акинфеева в «Лужниках» в серии пенальти заставляет вспомнить чемпионат мира, но это слишком банально. Тут скорее интересна связь поколений. С чемпионства 2016 года, последнего серьёзного трофея ЦСКА (Суперкубок в 2018 считать вряд ли имеет смысл), в составе кроме Акинфеева толком никого не осталось. Поклонники «армейцев» могут напомнить о Щенникове, Набабкине и Чалове, однако лишь Акинфеев в полной мере имеет отношение к обоим трофеям.

ЦСКА

Победой в «Лужниках» ЦСКА окончательно доказал статус сильнейшей российской команды, не считая «Зенита», который вне конкуренции по определённым причинам. «Армейцы» стали вторыми в Премьер-лиге и взяли кубок страны. Отдельных добрых слов заслуживает наставник команды Владимир Федотов. Не забудем, что в прошлом году он тоже взял серебро, и как раз именно для «Сочи» это был грандиозный успех. Теперь же Федотов за год в ЦСКА построил мощную команду, которая в следующем сезоне должна постараться навязать борьбу «Зениту».

Трофеи Годы Чемпионат России 2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 (6) Кубок России 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2022/23 (8) Суперкубок России 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018 (7) Кубок УЕФА 2004/05

«Краснодар»

Что касается «Краснодара», то южанам остаётся только посочувствовать. Как и девять лет назад, «быки» проиграли финал Кубка России. Сергей Галицкий всё так же продолжает мечтать о трофее, который пока остаётся недоступным. Обидно, что «быки» превращаются в российский «Байер», тот самый, который «Неверкузен».

С другой стороны, прогресс «Краснодара» во второй части сезона очевиден. Южанам надо поддержать своего наставника, и, возможно, через год всё изменится.

Пока же сезон завершён. Пожалуй, финальный аккорд получился запоминающимся и при этом справедливым.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал: Акинфеев решает! ЦСКА в серии пенальти переиграл «Краснодар»

Роман Андреев