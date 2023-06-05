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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: «Чалов, Обляков и Дивеев способны играть ещё сильнее»

05 Июня 2023 • 12:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 17:00

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказал мнение, что сразу несколько игроков его команды ещё не вышли на свой максимум. В частности наставник упомянул Ивана Облякова, Фёдора Чалова и Игоря Дивеева.

«Они способны играть еще сильнее. Это относится в том числе и к Ф'дору Чалову, к Ивану Облякову, и к Игорю Дивееву, и к другим игрокам», – приводит слова Федотова Bobsoccer.

Напомним, тот же Чалов закончил сезон в качестве третьего лучшего бомбардира Российской премьер-лиги с 19 голами. Обляков записал на свой актив 8 голов и 4 ассиста, а Дивеев закончил сезон с двумя голами и результативной передачей в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Фёдор Чалов Иван Обляков Игорь Дивеев
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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