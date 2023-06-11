Ловчев рассказал, за счёт чего «Краснодар» может обыграть ЦСКА в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, за счёт чего «Краснодар» может обыграть ЦСКА в суперфинале Кубка России.

Ветеран похвалил нападение «Краснодара», отметив, что именно успешная игра в атаке способна помочь «быкам» добиться положительного результата в предстоящей встрече и завоевать трофей. По мнению Ловчева, атакующая линия южан ни в чём не уступает «армейской», а в чём-то даже её и превосходит.

«У южан линия нападения настолько приличная, что многие другие команды могут позавидовать. Вопрос в том, сумеют они забить Акинфееву или нет. К тому же ведь нельзя сказать, что ЦСКА – очень забивная команда, которая в каждом матче обязательно отправит в ворота соперника несколько мячей», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Напомним, матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, в «Лужниках». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Отметим, что возможная победа станет первой для «Краснодара» в Кубке России. ЦСКА же выигрывал этот турнир 12 раз.