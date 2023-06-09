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Кубок России

Тихонов назвал фаворита суперфинала Кубка России

09 Июня 2023 • 14:13 Комментировать
Краснодар
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ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.65 2 2.00
11.06 17:00

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился своим мнением о суперфинале Кубка России, в котором сойдутся «Краснодар» и ЦСКА. Тихонов считает московскую команду фаворитов в битве за трофей.

«Наверное, ЦСКА является фаворитом, потому что играет в Москве, а это количество болельщиков и поддержка, которая будет обеспечена «армейцам». К тому же ЦСКА показывал хорошую игру на протяжении всего сезона», - сказал Тихонов, чьи слова приводит ТАСС.

Также Тихонов отметил, что у ЦСКА более целостная игра, а также хорошее настроение после финиша на второй позиции в чемпионате России.

Суперфинал Кубка России пройдёт 11 июня в «Лужниках». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Андрей Тихонов
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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