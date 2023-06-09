Тихонов назвал фаворита суперфинала Кубка России

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился своим мнением о суперфинале Кубка России, в котором сойдутся «Краснодар» и ЦСКА. Тихонов считает московскую команду фаворитов в битве за трофей.

«Наверное, ЦСКА является фаворитом, потому что играет в Москве, а это количество болельщиков и поддержка, которая будет обеспечена «армейцам». К тому же ЦСКА показывал хорошую игру на протяжении всего сезона», - сказал Тихонов, чьи слова приводит ТАСС.

Также Тихонов отметил, что у ЦСКА более целостная игра, а также хорошее настроение после финиша на второй позиции в чемпионате России.

Суперфинал Кубка России пройдёт 11 июня в «Лужниках». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.