​Канчельскис – о суперфинале Кубка России: «Лишь бы судьи не испортили…»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис переживает по поводу судейства в суперфинале Кубка России.

«Лишь бы судьи не испортили впечатление от футбола. А они запросто могут. Весь сезон кошмарно работали и ошибались. Надеюсь, в финале обойдётся без этого», - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА начнётся 11 июня в 17:00 по московскому времени. На игре в «Лужниках» в поле будет работать бригада Владислава Безбородова.

Отметим, что ЦСКА ранее семь раз выигрывал Кубок России, а «Краснодар» - ни разу.