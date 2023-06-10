Кристиан Рамирес: «Буду счастлив взять трофей с «Краснодаром»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес порассуждал о воскресном матче Суперфинала Кубка России, в котором его команде предстоит встретиться с непростым соперником – московским ЦСКА.

«Мы хорошо мотивированы перед игрой, мы уверены в своих силах и готовы дать бой. Я в Краснодаре живу уже шесть лет и буду счастлив взять трофей вместе со своим клубом», - делится Рамирес для «Матч ТВ».

Напомним, что ранее эквадорец заявлял, что завершающийся сезон станет для него самым последним в «Краснодаре». Игроком «быков» Рамирес является уже на протяжении шести лет – с 2017 года.

Напомним, что главный матч текущего розыгрыша Кубка России стартует в 17:00, время московское.