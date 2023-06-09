Радимов: Не понимаю, почему ЦСКА считают фаворитом в Суперфинале Кубка России против «Краснодара»

Российский тренер Владислав Радимов поделился комментарием о предстоящем Суперфинальном матче Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«Я не понимаю, почему ЦСКА называют фаворитом. Приезжая на одну конкретную игру, ты понимаешь, что ты ее можешь выиграть. В том, что это равные соперники, сомневаться не приходится», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Как считает эксперт, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отправит большое количество автобусов с болельщиками команды в Москву, ведь «быки» могут завоевать первый в истории трофей.

Матч «Краснодар» - ЦСКА состоится 11 июня в «Лужниках». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по мск.