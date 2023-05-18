Григорий Иванов оценил работу Карасёва на вчерашнем кубковом матче

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов остался работой главного арбитра финала Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом». Матч, напомним, состоялся вчера вечером и завершился со счётом 2:1 в пользу «быков».

«Сергей нормально отработал, пусть и был спорный эпизод, когда в конце встречи отменили пенальти на Джоне Кордобе из-за офсайда, но не отменили вторую желтую карточку у Гогличидзе», - цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

Начальник «Урала» пояснил, что сначала не понял, почему рефери встречи так поступил, но потом ему всё объяснили.

Напомним, что после вчерашнего матча окончательно стал известен второй суперфиналист Кубка России – это «Краснодар». «Быки» сыграют против ЦСКА 11 июня на газоне столичной арены «Лужники».