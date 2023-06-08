Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Агент: «Кади может сыграть против ЦСКА»

08 Июня 2023 • 16:45 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
11.06 17:00

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, сообщил, что футболист сможет принять участие в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.

Напомним, 27-летний бразилец получил травму в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4). По словам агента, Кади готовится к предстоящей встрече вместе с командой, но решение о его участии будет принимать тренерский штаб.

«Он может сыграть против ЦСКА, но примет ли участие в матче, я пока не знаю, ведь он пропустил достаточно много. Я надеюсь, что он сыграет и поможет команде победить», — цитирует агента Metaratings.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня в «Лужниках». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отметим, что в последний раз «армейцы» выигрывали Кубок России в 2013 году. «Краснодар» же ни разу в своей истории не завоёвывал этот трофей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Боржес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
16:45 · Кубок России
Агент: «Кади может сыграть против ЦСКА»
16:19 · Кубок России
Кечинов не видит фаворита в Суперфинале Кубка России
13:32 · Россия. Премьер-лига
В «Интернасьонале» высказались о будущем Мойзеса
11:59 · Кубок России
Нигматуллин рассказал, стоит ли вратарю «Краснодара» Сафонову выходить на поле в матче с ЦСКА
10:01 · Кубок России
Федотов — о Суперфинале Кубка России: «Какая может быть расслабленность?»
07 Июня
11:41 · Кубок России
Черчесов ответил, кто фаворит суперфинала Кубка России
05 Июня
15:40 · Кубок России
Назначен судья на суперфинал Кубка России
13:05 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Состав на финал с «Краснодаром»? Оценим, примем решение»
12:57 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Чалов – очень умный и разносторонний игрок»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Чалов, Обляков и Дивеев способны играть ещё сильнее»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Если ЦСКА хочет конкурировать с «Зенитом», то надо усиливать все линии»
04 Июня
16:02 · Россия. Премьер-лига
Габулов: «Динамо» провалило сезон
08:13 · Кубок России
Сёмин: «Краснодару» давно пора что-то выиграть»
01 Июня
20:20 · Кубок России
РФС рассказал, сколько билетов реализовано на Суперфинал Кубка России
17:31 · Кубок России
Чалов не верит, что «Лужники» заполнятся на Суперфинальном матче Кубка России
Все новости