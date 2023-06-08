Агент: «Кади может сыграть против ЦСКА»

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, сообщил, что футболист сможет принять участие в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.

Напомним, 27-летний бразилец получил травму в матче 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4). По словам агента, Кади готовится к предстоящей встрече вместе с командой, но решение о его участии будет принимать тренерский штаб.

«Он может сыграть против ЦСКА, но примет ли участие в матче, я пока не знаю, ведь он пропустил достаточно много. Я надеюсь, что он сыграет и поможет команде победить», — цитирует агента Metaratings.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня в «Лужниках». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отметим, что в последний раз «армейцы» выигрывали Кубок России в 2013 году. «Краснодар» же ни разу в своей истории не завоёвывал этот трофей.