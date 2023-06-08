Федотов — о Суперфинале Кубка России: «Какая может быть расслабленность?»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о мотивации своих подопечных в преддверии Суперфинала Кубка России с «Краснодаром».

«Это решающий матч. Какая может быть расслабленность? У нас был насыщенный период. Нужны были два дня, чтобы отдохнуть в эмоциональном плане», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в ближайшее воскресенье, 11 июня, в «Лужниках». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.

Отметим, что в завершившемся на прошлой неделе розыгрыше РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, опередив шестой «Краснодар» на 10 очков.