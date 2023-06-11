Алдонин — о суперфинале Кубка России: «Может быть, ЦСКА будет полегче, потому что играют в «Лужниках»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России между «армейцами» и «Краснодаром».

По мнению эксперта, явного фаворита в этой встрече нет. При этом Алдонин отметил, что ЦСКА в предстоящей игре будет полегче, так как матч состоится в Москве.

«Думаю, будет очень интересный матч без явного фаворита. Может быть, ЦСКА будет полегче, потому что играют в «Лужниках». Но это не какое-то огромное преимущество», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.