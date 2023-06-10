​У Федотова спросили, как сдержать Кордобу

В воскресенье ЦСКА сыграет в суперфинале Кубка России против «Краснодара». Главный тренер московской команды Владимир Федотов ответил на вопрос о том, как сдержать форварда «быков» Джона Кордобу.

«Это наша внутренняя кухня. Мы знаем манеру действий Кордобы – он забивает, подыгрывает партнёрам. Чтобы его сдержать, нужен комплекс мер – командная работа не только в обороне, но и в атаке», - сказал Федотов журналистам.

Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА стартует в «Лужниках» 11 июня в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.