Хомуха: «В Суперфинале Кубка России фаворита нет»

Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился своими ожиданиями от битвы армейцев с «Краснодаром» в рамках Суперфинала Кубка России. Многообещающий матч запланирован на 11 июня.

«И «Краснодар», и ЦСКА хотят взять приз в этом году, поэтому самоотдача команд и накал страстей на поле будут соответствующими. Априори никто не является фаворитом», - рассказал Хомуха «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА по итогам сезона в РПЛ стал серебряным призёром лиги, «Краснодар» завершил сезон на шестом месте.

Ранее в сезоне эти команды встречались между собой уже четыре раза, по два раза в РПЛ и по два раза – в Пути РПЛ Кубка России: дважды победу праздновали «армейцы», один раз – краснодарцы. Еще один матч завершился, соответственно, вничью.