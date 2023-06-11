Ловчев: «Не думаю, что FanID отпугнёт болельщиков от просмотра суперфинала Кубка России»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, что на стадионе «Лужники» во время суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА будет действовать система FanID.

Ветеран считает, что FanID не отпугнёт болельщиков от похода на стадион, так как они уже успели привыкнуть к новым правилам и активно начали посещать матчи РПЛ.

«Они и в чемпионате уже постепенно возвращаются на трибуны, невзирая на все бойкоты и прочие акции протеста. Естественно, численное превосходство будет у «армейских» поклонников, хотя формально хозяином поля будет считаться «Краснодар», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.