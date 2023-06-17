Черников сообщил, попрощался ли Сперцян с игроками «Краснодара»

Хавбек «Краснодара» Александр Черников рассказал, попрощался ли Эдуард Сперцян с одноклубниками после Суперфинального матча Кубка России. Напомним, в решающем поединке «быки» проиграли ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

«Сперцян не прощался с командой после Суперфинала Кубка. Я с ним не разговаривал на тему его возможного ухода», — цитирует Черникова «Чемпионат».

Сегодня, 17 июня, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало о том, что за 23-летним армянским футболистом следит итальянский «Милан».

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 12 млн евро.