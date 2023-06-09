Мор считает, что шансы «Краснодара» и ЦСКА в решающем матче Кубка России равны

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА.

По мнению эксперта, шансы команд в предстоящей встрече равны. Мор отметил, что самой интересной интригой перед началом матча является то, кто займёт место в воротах южан.

«Здесь шансы полностью равны. Не думаю, что ЦСКА – фаворит. «Краснодар» при Ивиче очень повзрослел – стал играть более рационально и на результат. Самый интересный момент – кто будет играть в воротах», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в воскресенье, 11 июня, в «Лужниках». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.