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Кубок России

Масалитин высказался о суперфинале «Краснодар» - ЦСКА эксклюзив

11 Июня 2023 • 12:18 Комментировать (1)
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
Через 3 ч. 13 мин.

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финального матча Кубка России.

- Для вас «армейцы» фавориты?

- Если команда сейчас в таком же состоянии, как и в недавнем матче с «Краснодаром» в чемпионате, то мне немного тревожно. Если «красно-синие» смогут с первых минут навязать свой стиль, будет проще. Самое главное - не оставлять Дивеева и Рошу один в один с быстрыми нападающими. И рядом со штрафной нельзя фолить, потому что Сперцян здорово исполняет. По себе знаю - Кубок более тяжёлая игра. В чемпионате есть время на исправление ситуации. Сам два раза играл в финале - было тяжело. С «Торпедо» и со «Спартаком», но оба раза выиграли. Парням надо проявить характер.

- Федотов стремится к победе в Кубке и занял второе место в чемпионате. Его успехи вас удивляют?

- Я слабо следил за его работой в «Оренбурге» и «Сочи», смотрел только на результат. Федотову есть к чему стремиться, он допускает много ошибок. Он слишком долго терпел на поле Медину и Карраскаля, ставил Облякова в неправильную позицию. С Чаловым то же самое. Он поставил его в центр нападения, Фёдор стал давать пользу. Я оцениваю работу Федотова с позиции бывшего футболиста.

- Кстати, почему не пошли тренировать после завершения карьеры игрока?

- В своё время очень хотелось, просился вторым тренером в клубы высшей лиги. Меня не брали. Есть свои взгляды, я их отстаиваю. Когда у человека есть своё мнение, ему тяжело жить. Наработки есть, кассеты лежат.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Валерий Масалитин
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
11 Июня 2023 в 12:54
рискну предположить ничью в основное время ))))) с кучей скандалов и красных карточек
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