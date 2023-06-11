Ильзат Ахметов: «Мне показалось, что мы играли лучше»

В воскресенье состоялся Суперфинал Кубка России, в котором «Краснодар» не сумел сделать решающий шаг к трофею, который мог бы стать первым в истории клуба. «Быки» не смогли обыграть в финальном матче своего обидчика ЦСКА. Тем не менее, Ильзат Ахметов, полузащитник «Краснодара», считает, что его команда провела матч лучше, чем именитый оппонент.

- К сожалению, во втором тайме не получилось забить. Мы вроде играли лучше, как мне показалось. Потом серия пенальти – это лотерея, - цитирует слова Ахметова Rusfootball.info.

«Краснодар» дважды играл в финале Фонбет Кубка России, в 2014 и в 2023 году - и оба раза проиграл.