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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник ЦСКА Федотов: «Задача – играть красиво, но и добиваться побед»

09 Июня 2023 • 11:35 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.65 2 2.00
11.06 17:00

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, почему в матчах против «Спартака» такой сильный накал страстей.

Специалист назвал противостояние с «красно-белыми» главным дерби страны. При этом Федотов отметил, что «армейцы» сосредоточены на собственном развитии, поэтому хотят не только показывать красивый футбол, но и завоёвывать трофеи.

«Касательно того, что принципиальнее – обойти «Спартак» и завоевать серебро или выиграть Кубок, – то мы смотрим на свой клуб и его развитие. Важно показывать в каждом матче хороший футбол, который радует наших болельщиков. Но мы прекрасно понимаем, что без трофеев и побед всё это не имеет смысла», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт в воскресенье, 11 июня, против «Краснодара» в рамках Суперфинала Кубка России. Начало — в 17:00 по московскому времени. Отметим, что в последний раз «армейцы» выигрывали этот трофей в 2013 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Федотов
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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