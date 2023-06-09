Наставник ЦСКА Федотов: «Задача – играть красиво, но и добиваться побед»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, почему в матчах против «Спартака» такой сильный накал страстей.

Специалист назвал противостояние с «красно-белыми» главным дерби страны. При этом Федотов отметил, что «армейцы» сосредоточены на собственном развитии, поэтому хотят не только показывать красивый футбол, но и завоёвывать трофеи.

«Касательно того, что принципиальнее – обойти «Спартак» и завоевать серебро или выиграть Кубок, – то мы смотрим на свой клуб и его развитие. Важно показывать в каждом матче хороший футбол, который радует наших болельщиков. Но мы прекрасно понимаем, что без трофеев и побед всё это не имеет смысла», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт в воскресенье, 11 июня, против «Краснодара» в рамках Суперфинала Кубка России. Начало — в 17:00 по московскому времени. Отметим, что в последний раз «армейцы» выигрывали этот трофей в 2013 году.