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Кубок России

Назначен судья на суперфинал Кубка России

05 Июня 2023 • 15:40 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 17:00

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на суперфинал Кубка России. В поле будет работать бригада Владислава Безбородова. У мониторов главному рефери будут помогать Павел Кукуян (ВАР) и Алексей Лунёв (АВАР).

В суперфинале Кубка России встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдёт в воскресенье, 11 июня. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе «Лужники» услышат в 17:00 по московскому времени.

Отметим, что «Краснодар» может выиграть Кубок России впервые в своей истории. ЦСКА же этот трофей выигрывал уже семь раз.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владислав Безбородов Алексей Лунев Павел Кукуян
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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