Назначен судья на суперфинал Кубка России

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на суперфинал Кубка России. В поле будет работать бригада Владислава Безбородова. У мониторов главному рефери будут помогать Павел Кукуян (ВАР) и Алексей Лунёв (АВАР).

В суперфинале Кубка России встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдёт в воскресенье, 11 июня. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе «Лужники» услышат в 17:00 по московскому времени.

Отметим, что «Краснодар» может выиграть Кубок России впервые в своей истории. ЦСКА же этот трофей выигрывал уже семь раз.