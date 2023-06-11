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Кубок России

Каштанов: «Я думаю, что ЦСКА выиграет Кубок России»

11 Июня 2023 • 14:56 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
Через 1 ч. 24 мин.

Форвард «Урала» Алексей Каштанов поделился прогнозом на суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Я думаю, что ЦСКА выиграет Кубок России. У них более организованная команда. Но опять же — это финал. Здесь всё может быть непредсказуемо. Но я отдаю предпочтение ЦСКА», — заявил нападающий екатеринбургского клуба в интервью «Чемпионату».

Напомним, что «Урал» встречался с обоими участниками решающей встречи, уступив в финале Пути РПЛ «армейцам», а затем и «быкам» в решающей игре Пути регионов. Стартовый свисток матча на стадионе «Лужники», который пройдёт 11 июня, назначен на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кубок России Алексей Каштанов
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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