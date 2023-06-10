Сперцян поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России

В воскресенье вечером состоится суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА. Своими ожиданиями от поединка поделился атакующий полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.

«Это финал, тут ни у одной из команд не будет преимущества, в том числе и своего поля. Уверен, «Краснодар» придёт поддержать много болельщиков, несмотря на то, что матч будет в Москве. Соперник у нас сильный, в финале слабых команд не бывает, поэтому я жду тяжёлой равной игры», - сказал Сперцян, чьи слова приводит ТАСС.

Суперфинал Кубка России пройдёт на главной арене страны – в «Лужниках». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.

Отметим, что «Краснодар» может впервые в своей истории завоевать трофей. В 2014 году команда играла в финале Кубка России, но проиграла «Ростову» в серии послематчевых пенальти.