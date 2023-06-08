Пономарёв: «У ЦСКА большое преимущество перед «Краснодаром»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем Суперфинальном матче Кубка России между «армейцами» и «Краснодаром».

«Конечно, у ЦСКА большое преимущество перед «Краснодаром» в суперфинале. «Армейцы» выглядят предпочтительнее, чем «Краснодар», — приводит слова Пономарёва портал «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» - ЦСКА состоится в воскресенье, 11 июня, и пройдет на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени. Добавим, что победитель Кубка России 15 июля встретится с санкт-петербургским «Зенитом» в розыгрыше Суперкубка страны.