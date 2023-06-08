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Кубок России

Пономарёв: «У ЦСКА большое преимущество перед «Краснодаром»

08 Июня 2023 • 20:08 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 3.95 X 3.40 2 2.02
11.06 17:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем Суперфинальном матче Кубка России между «армейцами» и «Краснодаром».

«Конечно, у ЦСКА большое преимущество перед «Краснодаром» в суперфинале. «Армейцы» выглядят предпочтительнее, чем «Краснодар», — приводит слова Пономарёва портал «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» - ЦСКА состоится в воскресенье, 11 июня, и пройдет на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по московскому времени. Добавим, что победитель Кубка России 15 июля встретится с санкт-петербургским «Зенитом» в розыгрыше Суперкубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Пономарёв
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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