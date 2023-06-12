Карраскаль: «В суперфинале Кубка было очень тяжело»

Полузащитник столичного ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о суперфинале Кубка России против «Краснодара».

«Финал прошел отлично! Очень рад тому, что мы выиграли. Важная победа. Поздравляю всех болельщиков! Лучшая ли это игра в сезоне? Нет. Могу лишь сказать, что было очень тяжело», — заявил колумбийский хавбек, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Также Хорхе отметил, что ему нравится «армейский» клуб, отдельно выделив атмосферу в московской команде.

Напомним, что ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» в серии послематчевых пенальти после ничьи со счётом 1:1 в основное время.