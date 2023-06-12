Алдонин отметил важность победы в Кубке России для молодых игроков ЦСКА

ЦСКА стал обладателем Кубка России. В воскресенье команда Владимира Федотова в суперфинале обыграла «Краснодар». Своими мыслями об успехе «армейцев» поделился бывший игрок команды – Евгений Алдонин.

«Мне кажется, трофей Кубка России - важный шаг для уверенности молодого поколения ЦСКА - Дивеева, Облякова, Кучаева, Чалова и остальных. Конечно, он придаст им ещё больше уверенности и сил в предстоящем сезоне», - сказал Алдонин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Алдонин также выразил надежду на то, что ЦСКА сможет навязать «Зениту» борьбу за золотые медали чемпионата России. Экс-игрок «армейцев» хотел бы, чтобы в Премьер-лиге была интрига в борьбе за первое место.