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Кубок России

Газзаев назвал Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола

12 Июня 2023 • 20:46 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве. Напомним, 11 июня «армейцы» одержали победу над «Краснодаром» (1:1, 6:5 — по пенальти) в Суперфинале Кубка России.

«Акинфеев является лучшим игроком российского футбола за все время. Вчера мы видели его фирменное блюдо, которое он повторил еще раз. Внес большой вклад в победу ЦСКА», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

37-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА, всю свою карьеру он провел в столичном клубе. В сезоне-2022/23 вратарь принял участие в 35 матчах во всех турнирах, пропустил 32 гола и 11 раз сыграл «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Валерий Газзаев
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