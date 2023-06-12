Газзаев назвал Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве. Напомним, 11 июня «армейцы» одержали победу над «Краснодаром» (1:1, 6:5 — по пенальти) в Суперфинале Кубка России.

«Акинфеев является лучшим игроком российского футбола за все время. Вчера мы видели его фирменное блюдо, которое он повторил еще раз. Внес большой вклад в победу ЦСКА», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

37-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА, всю свою карьеру он провел в столичном клубе. В сезоне-2022/23 вратарь принял участие в 35 матчах во всех турнирах, пропустил 32 гола и 11 раз сыграл «на ноль».