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Кубок России

Пономарёв: «ЦСКА забьёт «Краснодару» два мяча и выиграет» эксклюзив

11 Июня 2023 • 11:39 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
Через 3 ч. 12 мин.

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на Суперфинал Кубка России.

- Кому и почему отдаете предпочтение в Суперфинале Кубка России?

- «Армейцы» выиграют, но матч будет тяжелым. Последняя игра у ЦСКА была с «Ростовом» за второе место, и морально «армейцы» справились. Я понял, что сейчас команда стабильна и психологически, и тактически. Футболисты готовы здорово. Каждый дополняет другого по каким-то качествам. Поэтому будет преимущество у ЦСКА. Но не сразу, потому что команда начнет играть от обороны, с оглядкой на свои ворота и будет присматриваться к «Краснодару». Но москвичи выдержат и пару мячей забьют.

- Южане здорово прибавили на финише сезона, и «армейцы» не смогли справиться с ними в предпоследнем туре чемпионата в гостях. Тогда соперники не забили мячей. Вас удивит, если дело дойдет до серии пенальти?

- Не будет никакой серии пенальти. «Армейцы» выше классом, техничнее, мобильнее. Оборона вообще лучшая в России. Ее хоть всю в сборную России бери. Очень надежно играют ребята, без всякого риска. Вариантов у «быков» не будет.

- Но они много забивают.

- Москвичи сами забьют. Обляков разыгрался, Медина неплохо себя проявляет. Впереди будут Чалов и Заболотный, которые отлично дополняют друг друга.

- Какой игры вы ждете в финале?

- Вначале ЦСКА притормозит, чтобы присмотреться к «Краснодару». Хотя игру соперника подопечные Федотова, конечно, разбирали.

- Вам не кажется, что для «Краснодара» взять трофей принципиальнее, потому что у ЦСКА уже есть медали, а у «быков» нет достижений?

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- Согласен. Поэтому они будут сопротивляться. Но в то же время будут дрожать. Их тоже настроили на победу, наверняка предложили большие деньги за трофей. Напряжение у них будет – игра на нервах. А ЦСКА будет поспокойнее, у него уже есть медали. Не страшно, даже если дело дойдет до серии пенальти, потому что и в этом случае москвичи выиграют. Но я уверен, что с игры ЦСКА не пропустит.

- Вы так надеетесь на Акинфеева, если будет серия пенальти?

- Конечно. «Армейцы» надежнее исполняют одиннадцатиметровые удары.

- Кого ожидаете увидеть в воротах «Краснодара»: Сафонова или Агкацева?

- Сафонов – нервный пижон. Судя по тем ошибкам, которые он допускает, Матвей не первый номер у нас в стране. Основной вратарь сборной должен играть без срывов, стабильно, как Акинфеев, который не допускает сбоев. Тут даже придраться не к чему. А к Сафонову много вопросов. Он плохо играет на выходах. Хотя может взять сумасшедший мяч. Реакция у него хорошая.

- Обычно в таких матчах на первый план выходит психология. Считаете, что ЦСКА более устойчив в этом плане?

- Однозначно. Нервы будут присутствовать обязательно. Но это в первые 15 минут.

- Почему вы считаете, что «Краснодар» не сможет забить?

- У него этого просто не получится.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Пономарёв
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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