Чалов подвёл временные итоги сезона для ЦСКА

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов подвёл временные итоги сезона для столичного клуба.

«В случае победы в Кубке и второго места в чемпионате сезон нельзя назвать прямо успешным — так можно было бы сказать, если бы первое место было в обоих турнирах. Но качественным его можно будет назвать», - приводит слова Чалова Sport24.

За тур до конца чемпионата ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, опережая «Спартак» на одно очко.

В последнем туре подопечные Владимира Федотова сыграют против «Ростова», а 11 июня их ожидает матч Суперфинала Кубка России против «Краснодара», который состоится в «Лужниках».