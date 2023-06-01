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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чалов подвёл временные итоги сезона для ЦСКА

01 Июня 2023 • 17:21 Комментировать
ЦСКА Москва
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Ростов
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03.06 17:00

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов подвёл временные итоги сезона для столичного клуба.

«В случае победы в Кубке и второго места в чемпионате сезон нельзя назвать прямо успешным — так можно было бы сказать, если бы первое место было в обоих турнирах. Но качественным его можно будет назвать», - приводит слова Чалова Sport24.

За тур до конца чемпионата ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, опережая «Спартак» на одно очко.

В последнем туре подопечные Владимира Федотова сыграют против «Ростова», а 11 июня их ожидает матч Суперфинала Кубка России против «Краснодара», который состоится в «Лужниках». 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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