Краснодар - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Затяжной футбольный сезон 22/23 завершается кубковым суперфиналом. За почётный трофей поспорят «Краснодар» и ЦСКА. Соперники запомнились достаточно ярким футболом и стремлением идти вперед и забивать, и сегодня также ждем обилия голов. История последних личных встреч достаточно равная, но у команды Владимира Федотова будет перевес, она сыграет в своем городе. Считается, что у ЦСКА очень хорошие шансы взять кубок. А кто в итоге станет обладателем чашки, посмотрим после 17:00 на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатную трансляцию матча смотрите на сайте Winline. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.