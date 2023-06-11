Тарханов: «ЦСКА ближе к победе, но «Краснодар» не отдаст этот финал просто так»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего суперфинала Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

Специалист назвал «армейцев» фаворитами предстоящей встречи, отметив при этом, что и «Краснодар» сумеет навязать борьбу своему сопернику.

«ЦСКА ближе к победе, но «Краснодар» не отдаст этот финал просто так. Будет очень близкий матч с большими эмоциями», — приводит слова Тарханова Sport24.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне команды встречались между собой четыре раза: две победы одержали «армейцы», одна игра осталась за «Краснодаром» и ещё одна встреча завершилась вничью.