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Кубок России

Тарханов: «ЦСКА ближе к победе, но «Краснодар» не отдаст этот финал просто так»

11 Июня 2023 • 09:16 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
Через 7 ч. 23 мин.

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего суперфинала Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

Специалист назвал «армейцев» фаворитами предстоящей встречи, отметив при этом, что и «Краснодар» сумеет навязать борьбу своему сопернику.

«ЦСКА ближе к победе, но «Краснодар» не отдаст этот финал просто так. Будет очень близкий матч с большими эмоциями», — приводит слова Тарханова Sport24.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне команды встречались между собой четыре раза: две победы одержали «армейцы», одна игра осталась за «Краснодаром» и ещё одна встреча завершилась вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Александр Тарханов
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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