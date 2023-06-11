Билялетдинов: «Краснодар» заслужил свой первый титул»

Экс-полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался касательно предстоящего суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и столичным ЦСКА.

«Фаворита в таких играх нет. Надеюсь, что матч получится ярким и зрелищным. Безусловно, «Краснодар» заслужил свой первый титул. Но за него нужно будет бороться. ЦСКА просто так не отдаст финал», - передает слова Билялетдинова издание «Чемпионат».

Матч состоится сегодня, 11 июня, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Лужники». Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.