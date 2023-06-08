Червиченко: Надеюсь, «Краснодар» обыграет ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем Суперфинальном матче Кубка России, в котором «Краснодар» сыграет с ЦСКА.

«Я бы хотел, чтобы выиграл «Краснодар». Надеюсь, что так и произойдет. Вообще, считаю, что Галицкого нужно наградить за все, что он делает для российского футбола», — заявил Червиченко Rusfootball.

По мнению функционера, сейчас «Краснодар» находится в лучшей форме, чем ЦСКА, поэтому, если будет непредвзятое судейство, то у «быков» больше шансов на победу.

Встреча между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 11 июня. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.