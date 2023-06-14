Защитник ЦСКА Роша назвал Кордобу лучшим нападающим РПЛ

Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал игрока «Краснодара» Джона Кордобу лучшим нападающим РПЛ прямо сейчас.

«Самый сильный нападающий РПЛ — Джон Кордоба, против него сложнее всего играть. Чалов на тренировках? Игра отличается от тренировок, давление другое», — цитирует Рошу «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 30-летний Кордоба провёл за «Краснодар» 37 матчей, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. Напомним, что ранее Кордоба также выступал в чемпионатах Испании и Германии, где защищал цвета таких известных клубов, как «Майнц», «Кёльн» и «Герта».

По итогам минувшего сезона «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ и сумел дойти до суперфинала Кубка России, где уступил ЦСКА.