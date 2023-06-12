Боков: «Тренерский штаб ЦСКА смог создать семейную обстановку»

Бывший футболист столичного ЦСКА Максим Боков высказался об итогах суперфинала Кубка России, в котором «армейцы» обыграли «Краснодар».

«Очень важно, что тренерский штаб смог создать семейную обстановку в команде. В таких условиях легче обсуждать игровые моменты и приходить к общему решению. Это крайне важно для коллектива», — заявил экс-игрок московского коллектива, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Также Боков высказался об игре голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, отметив, что молодой вратарь провёл неплохой поединок, несмотря на нехватку опыта в серии послематчевых ударов.

Напомним, что ЦСКА завоевал 13-ый в своей истории трофей национального кубка. Матч с «Краснодаром» завершился серией пенальти после ничьи со счётом 1:1 в основное время.

