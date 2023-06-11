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Сторожук: «Сперцян готов к переходу в Европу»

11 Июня 2023 • 15:53 Комментировать
Краснодар
0:0
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
1-й тайм

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о возможно переходе полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Ранее сообщалось, что амстердамский клуб сделал официальное предложение «Краснодару» о покупке 23-летнего футболиста.

Сторожук отметил, что «Аякс» может стать хорошим трамплином для Сперцяна, так как этот клуб воспитал многих известных футболистов.

«Через «Аякс» прошли многие известные футболисты, это трамплин для многих звёзд и хорошая проверка для карьеры Сперцяна – он там однозначно прибавит. Играть в Европе – это круто. Он готов к переходу. Желаю ему всего хорошего», — цитирует Сторожука Metaratings.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 40 матчей, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Краснодар Эдуард Сперцян Александр Сторожук
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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