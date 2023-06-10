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Смородская: «Желаю ЦСКА победы в Кубке России»

10 Июня 2023 • 15:59 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
Через 23 ч. 20 мин.

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская поделилась прогнозом на предстоящий суперфинал Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар».

«У «Краснодара» были хорошие матчи, но всё это в итоге сошло на нет. А ЦСКА всё‑таки как‑то удержался. Думаю, что «красно‑синие» выиграют. Желаю ЦСКА победы в этом матче», — заявила Смородская в интервью «Матч ТВ». По словам Ольги, игра подопечных Владимира Ивича в последнее время не впечатляет.

Напомним, что решающий поединок Кубка России пройдёт завтра, 11 июня, на стадионе «Лужники». Стартовый сивсток назначен на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Ольга Смородская
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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