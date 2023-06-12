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Кубок России

Гладилин: Победа ЦСКА над «Краснодаром» — это заслуга Акинфеева

12 Июня 2023 • 20:17 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил вклад вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в победу над «Краснодаром» (1:1, 6:5 — по пенальти) в Суперфинале Кубка России.

«Конечно, заслуга Акинфеева в серии пенальти — это его. А так, равная игра, «Краснодару» просто не повезло. Играли хорошо, могли и выиграть», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

В минувшем сезоне 37-летний голкипер принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 32 гола и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

15 июля ЦСКА встретится с «Зенитом» в игре за Суперкубок России. В этом году трофей будет разыгран в Казани.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев Валерий Гладилин
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