​Газзаев поделился впечатлениями от суперфинала Кубка России

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился своими впечатлениями от суперфинала Кубка России. Напомним, что в битве за трофей ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии пенальти после ничьей со счётом 1:1.

По словам Газзаева, финальные матчи редко получаются зрелищными.

«На первый план выходит игра на результат, поэтому присутствуют осторожность, высочайший накал борьбы на каждом участке поля. Во главу угла ставится результат, поэтому мы видели множество единоборств», - высказался Газзаев, чьи слова приводит «Чемпионат».

Также Газзаев отметил высокую посещаемость «Лужников» на суперфинале национального кубка.

«Мы увидели настоящий финал национального Кубка. Не вспомню таких игр в национальном первенстве», - высказался известный тренер.