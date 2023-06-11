Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Непомнящий: «ЦСКА превосходит «Краснодар» по многим параметрам» эксклюзив

11 Июня 2023 • 13:46 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
Через 1 ч. 25 мин.

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России.

- ЦСКА можно назвать фаворитами из-за того, что матч проходит в Москве?

- Это один их факторов, который сможет сыграть за ЦСКА.

- А какие факторы могут сыграть за «Краснодар»?

На их стороне некоторое психологическое преимущество. Это может расковать футболистов Ивича. Интересно, сумеет ли он сделать так, чтобы его игроки не зажимались. У «Краснодара» нет опыта победы в финалах, к тому же команда не умеет играть вторым номером. У каждой из сторон есть свои плюсы и минусы. По многим параметрам ЦСКА превосходит соперника, отдаю им предпочтение, но явного фаворита не вижу.

- Результаты работы Федотова по сезону вас удивили?

- Не скажу, что удивил. Я слежу за его тренерской карьерой. В своё время я сотрудничал с академией тренерского мастерства, он проходил там стажировку. Тогда я ознакомился с его принципами и понял, что он умеет создавать команды, доказал это работой в «Сочи» и «Оренбурге». В ЦСКА в начале сезона была катастрофа с составом, там почти некому было играть в обороне. Кстати, эта проблема шла с командой по всему сезону. Ему пришлось перестроить игру в средней линии и в атаке. В целом как оценить работу тренера? Надо посмотреть на результат и на то, прибавляют ли при нём игроки. Те же Чалов и Обляков по сезону показали прогресс, его профессиональные качества я высоко ценю. Руководство клуба не ошиблось с его назначением.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.06.23 в 17:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.90 3.75 2.02
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Июня
15:17 · Кубок России
Гаджиев сравнил суперфинал Кубка России с финалом Лиги чемпионов
14:57 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Решение по Мойзесу всё ещё не принято»
14:56 · Кубок России
Каштанов: «Я думаю, что ЦСКА выиграет Кубок России»
14:41 · Кубок России
Ловчев: «Если бы я сейчас тренировал одну из команд РПЛ, просто запретил бы вратарям устраивать розыгрыши мяча у своих ворот»
14:18 · Кубок России
Ловчев: «Не думаю, что FanID отпугнёт болельщиков от просмотра суперфинала Кубка России»
14:00 · Кубок России
Ловчев рассказал, что ему не нравится в регламенте Кубка России
13:42 · Кубок России
Ловчев рассказал, за счёт чего «Краснодар» может обыграть ЦСКА в Кубке России
13:22 · Кубок России
Ловчев считает, что ЦСКА обыграет «Краснодар» в суперфинале Кубка России
13:01 · Кубок России
Хохлов рассказал, чего ждёт от матча «Краснодар» - ЦСКА
12:39 · Кубок России
На суперфинале Кубка России ожидается более 50 тысяч зрителей
12:12 · Кубок России
Кавазашвили оценил шансы ЦСКА и «Краснодара» в суперфинале Кубка России
12:00 · Кубок России
Петржела сделал прогноз на суперфинал «Краснодар» - ЦСКА
11:38 · Кубок России
Калешин поделился воспоминаниями о поражении «Краснодара» в финале Кубка России 2014 года
11:33 · Кубок России
Билялетдинов: «Краснодар» заслужил свой первый титул»
11:23 · Кубок России
Газинский - о суперфинале Кубка России: «Галицкий заслуживает трофей»
Все новости