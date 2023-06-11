Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России.

- ЦСКА можно назвать фаворитами из-за того, что матч проходит в Москве?

- Это один их факторов, который сможет сыграть за ЦСКА.

- А какие факторы могут сыграть за «Краснодар»?

На их стороне некоторое психологическое преимущество. Это может расковать футболистов Ивича. Интересно, сумеет ли он сделать так, чтобы его игроки не зажимались. У «Краснодара» нет опыта победы в финалах, к тому же команда не умеет играть вторым номером. У каждой из сторон есть свои плюсы и минусы. По многим параметрам ЦСКА превосходит соперника, отдаю им предпочтение, но явного фаворита не вижу.

- Результаты работы Федотова по сезону вас удивили?

- Не скажу, что удивил. Я слежу за его тренерской карьерой. В своё время я сотрудничал с академией тренерского мастерства, он проходил там стажировку. Тогда я ознакомился с его принципами и понял, что он умеет создавать команды, доказал это работой в «Сочи» и «Оренбурге». В ЦСКА в начале сезона была катастрофа с составом, там почти некому было играть в обороне. Кстати, эта проблема шла с командой по всему сезону. Ему пришлось перестроить игру в средней линии и в атаке. В целом как оценить работу тренера? Надо посмотреть на результат и на то, прибавляют ли при нём игроки. Те же Чалов и Обляков по сезону показали прогресс, его профессиональные качества я высоко ценю. Руководство клуба не ошиблось с его назначением.