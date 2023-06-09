Масалитин высказался перед Кубком России

Экс-нападающий ЦСКА и телевизионный эксперт Валерий Масалитин высказал свои мысли о грядущей встрече между ЦСКА и «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России.

Масалитин отметил, что ЦСКА имеет некоторые слабости, особенно в игре под давлением, которыми «Краснодар» может воспользоваться.

По словам Масалитина, хотя ЦСКА является фаворитом, у «Краснодара» есть свои преимущества. Он также подчеркнул роль игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, который отлично исполняет штрафные.

«Один из минусов ЦСКА — они не могут играть под давлением», – заявил Масалитин в эфире «Матч ТВ».