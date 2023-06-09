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Кубок России

Масалитин высказался перед Кубком России

09 Июня 2023 • 22:15 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
11.06 17:00

Экс-нападающий ЦСКА и телевизионный эксперт Валерий Масалитин высказал свои мысли о грядущей встрече между ЦСКА и «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России.

Масалитин отметил, что ЦСКА имеет некоторые слабости, особенно в игре под давлением, которыми «Краснодар» может воспользоваться.

По словам Масалитина, хотя ЦСКА является фаворитом, у «Краснодара» есть свои преимущества. Он также подчеркнул роль игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, который отлично исполняет штрафные.

«Один из минусов ЦСКА — они не могут играть под давлением», – заявил Масалитин в эфире «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Кубок России Валерий Масалитин
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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