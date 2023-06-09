Деменко затруднился определить фаворита суперфинала Кубка России

До завершения сезона в российском футболе остается еще один матч, «Краснодар» и ЦСКА выяснят в игре между собой фаворита суперфинала Кубка России. Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что в таком сражении назвать фаворита трудно, хотя не так давно в чемпионате ЦСКА легко обыграл «быков».

- В Кубке непредсказуемые матчи. Любая команда может одержать победу. Тут 50 на 50. Армейцы не будут расслаблены из-за того, что уже взяли серебро РПЛ. Кубок важен для ЦСКА и «Краснодара», - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Напомним, что суперфинал Кубка России пройдет в воскресенье, одиннадцатого июня, в «Лужниках».