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Кубок России

Деменко затруднился определить фаворита суперфинала Кубка России

09 Июня 2023 • 23:12 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
11.06 17:00

До завершения сезона в российском футболе остается еще один матч, «Краснодар» и ЦСКА выяснят в игре между собой фаворита суперфинала Кубка России. Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко считает, что в таком сражении назвать фаворита трудно, хотя не так давно в чемпионате ЦСКА легко обыграл «быков».

- В Кубке непредсказуемые матчи. Любая команда может одержать победу. Тут 50 на 50. Армейцы не будут расслаблены из-за того, что уже взяли серебро РПЛ. Кубок важен для ЦСКА и «Краснодара», - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Напомним, что суперфинал Кубка России пройдет в воскресенье, одиннадцатого июня, в «Лужниках». 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Максим Деменко
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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