Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой официально сменил фамилию и отчество. Раньше форварда звали Владимир Александрович Сычевой, теперь он – Владимир Васильевич Писарский. Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги.

Напомним, раньше Писарский уже называл причину своего решения. Он решил сменить фамилию и отчество в связи с тем, что его воспитывал отчим, а не родной отец.

Отметим, что в первой части сезона спортсмен выступал за «Оренбург», однако в зимнее трансферное окно он перебрался в самарский клуб. За оренбуржцев он отметился 17 мячами в 19 матчах, а за команду Игоря Осинькина он провёл 16 встреч, в которых трижды поразил ворота соперника.