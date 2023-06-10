Бывший вратарь «Краснодара» Синицын: «Очень надеюсь, что «быки» победят в суперфинале Кубка России»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России, в котором «быки» встретятся с ЦСКА.

Синицын отметил, что шансы команд в предстоящей встрече равны. При этом футболист выразил надежду на то, что «Краснодар» сумеет завоевать свой первый трофей.

«Хотелось бы увидеть первый трофей в южном городе. «Краснодар» голодный до титулов, которых не имеет, хоть и был близок к ним. Очень надеюсь на то, что «быки» победят в финале. Буду за них болеть, переживать», — цитирует Синицына Metaratings.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится завтра, 11 июня. Игра начнётся в 17:00 по московскому времени. Напомним, что наивысшим достижением «быков» в этом турнире остаётся финал 2014 года, в котором южане уступили «Ростову».