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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ивич просит «Краснодар» сохранить Ионова

09 Июня 2023 • 12:11 Комментировать
Краснодар
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ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.65 2 2.00
11.06 17:00

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич намерен сохранить в команде 34-летнего нападающего Алексея Ионова, чей контракт с клубом истекает в конце текущего месяца.

По информации «РБ Спорт», сербский специалист впечатлён работоспособностью Ионова на поле и просит руководство «Краснодара» продлить контракт с опытным футболистом.

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» минувшей зимой, сменив на этом посту Александра Сторожука. Под его руководством «быки» заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошли до решающего матча Кубка России, где 11 июня встретятся с ЦСКА.   

В прошедшем сезоне Ионов провёл за «Краснодар» 37 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Цвета «быков» футболист защищает с осени 2020 года. Ранее он выступал за «Ростов», «Динамо», ЦСКА, «Зенит» и «Кубань».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Алексей Ионов Владимир Ивич
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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