Ивич просит «Краснодар» сохранить Ионова

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич намерен сохранить в команде 34-летнего нападающего Алексея Ионова, чей контракт с клубом истекает в конце текущего месяца.

По информации «РБ Спорт», сербский специалист впечатлён работоспособностью Ионова на поле и просит руководство «Краснодара» продлить контракт с опытным футболистом.

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» минувшей зимой, сменив на этом посту Александра Сторожука. Под его руководством «быки» заняли шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошли до решающего матча Кубка России, где 11 июня встретятся с ЦСКА.

В прошедшем сезоне Ионов провёл за «Краснодар» 37 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Цвета «быков» футболист защищает с осени 2020 года. Ранее он выступал за «Ростов», «Динамо», ЦСКА, «Зенит» и «Кубань».