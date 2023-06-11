​В суперфинале Кубка России дело дошло до серии пенальти

В воскресенье вечером проходит суперфинал Кубка России. В «Лужниках» за трофей сражаются «Краснодар» и ЦСКА. 90 минут основного времени командам не хватило для того, чтобы выявить сильнейшего – на табло горит счёт 1:1. В первом тайме Фёдор Чалов открыл счёт с пенальти, а в начале второго тайма голом отличился Джон Кордоба.

Теперь кубок России будет разыгрываться в серии пенальти. Дополнительного времени регламент турнира не предусматривает.

Следить за серией пенальти в суперфинале между «Краснодаром» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.