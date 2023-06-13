Алдонин - о суперфинале Кубка России: «50 тысяч зрителей - это история»

Главным событием футбольной России в минувшие выходные стал суперфинал Кубка России, в котором московский ЦСКА лучше исполнил серию одиннадцатиметровых ударов и переиграл «Краснодар».

Бывший полузащитник московского клуба и сборной России, Евгений Алдонин, считает прошедший финал очень ярким событием, привлекшим большой зрительский интерес. Цифры говорят сами за себя, подчеркнул Алдонин.

- В целом считаю, что все очень круто! И тот факт, что игра была без дополнительного времени, по нерву и драматургии было интереснее. Праздник удался, и болельщикам, думаю, зашло. 50 тысяч зрителей — это уже отличная история, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».