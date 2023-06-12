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Кубок России

Гордеев: «Все понимали, что если дело дойдет до серии пенальти, то преимущество будет у ЦСКА» эксклюзив

12 Июня 2023 • 11:29 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе ЦСКА в Суперфинале Кубка России.

- Чем вам запомнился Суперфинал Кубка России?

- Понравилось, что прослеживались тенденции финала Лиги чемпионов – команды играли высоко, агрессивно. Высоко поднимались до четырех человек из атакующей команды. Матч был очень напряженный, с достаточным количеством эмоций. У «Краснодара» были вариативные атакующие действия: понравились взаимодействия Сперцяна, Кордобы и Олусегуна. Ионов немного выпадал, но это финал, и было много черновой работы.

- А что касается «армейцев»?

- ЦСКА оказывал давление, что мы часто видели в этом сезоне. Это давление приносит «армейцам» свои плоды. У них был хороший прессинг и взаимодействия. Но по первому тайму нападающие выключались из прессинга. А «Краснодар» так и не справился с длинными передачами, которые возникали после простых действий. Так что финал держал в напряжении до последнего. В серии пенальти проявил себя Акинфеев. Его мастерство и лидерские качества помогли команде.

- Как вам кажется, справедливо ли, что все решилось в серии пенальти?

- «Краснодар» мог забить, и ЦСКА тоже в концовке матча имел шансы. У Чалова было несколько хороших эпизодов. Напряжение и ответственность за результат сказались. Но у «армейцев» хороший опыт – они настоящие кубковые бойцы. У них есть опытные ребята, которые и проявили себя. А «Краснодар» - это молодая команда. С приходом Ивича чувствуется восприятие каких-то футбольных моментов.

- «Краснодар» не ошибся, доверив серию пенальти Агкацеву, а не опытному Сафонову? Может,у Матвея было бы больше шансов в соперничестве с опытным Акинфеевым?

- Это вопрос доверия тренеров. Сафонов не просто так не играл. Наверняка что-то было: недомогание или какие-то другие вещи. Еще до матча все понимали, что если дело дойдет до серии одиннадцатиметровых, то преимущество будет у ЦСКА. Так и вышло.

- Самый обсуждаемый момент матча – был ли пенальти в ворота «Краснодара»? Ивич после игры сетовал на судейство в этом моменте. А вам как показалось?

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- У Ивича эмоции. Олусегун не так давно выступает в РПЛ, и для него это будет хорошим уроком. Он проиграл позицию. Кучаев почувствовал касание. Это большое мастерство нападающего и не совсем разумные действия обороняющегося футболиста. Когда ты находишься в роли догоняющего, зачем трогать соперника? Пенальти был. У меня вообще нет вопросов к Безбородову. Он спокойно, уверенно, с подсказками и хорошим контактом с футболистами, справился с непростой задачей.

- ЦСКА сможет побороться за золото в следующем сезоне?

- Потенциал есть. Посмотрим, как он будет развиваться, какие изменения будут в «Зените». Многое зависит от того, какие изменения будут в ЦСКА, придет ли усиление.

- Для завоевания золота нужно усиливать состав, или он уже способен на победу в чемпионате?

- Почитать на лаврах нельзя. Надо искать новые имена, двигаться вперед. У ЦСКА есть молодые ребята, которые стучатся в состав. Сейчас как раз есть шанс для молодых игроков. Можно и за счет внутренних резервов включиться в борьбу за чемпионство, но и про селекцию нельзя забывать.

- А «Краснодар» на что может претендовать в следующем сезоне?

- Баланс нужен. Надо, чтобы тренер научил «быков» играть в обороне. Не знаю, у кого это получится. Сейчас подобрался хороший коллектив футболистов, идет смещение в сторону игры с мячом. Это неплохо, но оборона больше влияет на результат, чем игра в атаке.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Андрей Гордеев
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