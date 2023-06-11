Сафонов в запасе: ​«Краснодар» озвучил состав на суперфинал Кубка России

В субботу вечером в суперфинале Кубка России лицом к лицу сойдутся «Краснодар» и ЦСКА. Наставник краснодарских «быков» Владимир Ивич решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Агкацев, Рамирес, Алонсо, Арутюнян, Петров, Ленини, Олусегун, Сперцян, Батчи, Ионов, Кордоба.

Стоит сказать, что голкипер Матвей Сафонов начнёт суперфинал в запасе. В основе выйдет Станислав Агкацев.

Битва за трофей между «Краснодаром» и ЦСКА стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за поединком в «Лужниках» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Краснодар» может выиграть трофей впервые в своей истории.

Ранее стал известен стартовый состав ЦСКА.